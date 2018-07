Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de Varieties of Democracy (V-Dem) Project arata ca Romania se afla printre tarile care au prezentat o scadere semnificativa in indicatorul democratiilor liberale in ultimii doi ani.

- ''Comisia urmareste indeaproape si cu ingrijorare evolutiile in desfasurare din Romania. Asa cum am subliniat in mod repetat, lupta contra coruptiei si asigurarea unui sistem judiciar independent si profesionist este de prima importanta. Acest lucru face parte si din rapoartele elaborate de Comisie…

- Un sublocotenent de jandarmi in rezerva a cerut oficial joi autoritaților romane sa ii aprobe transferul la o alta arma din cadrul Ministerului Apararii Naționale. Bogdan Erdeli, bancher de investiții la o banca din Romania, cere mutarea pentru ca ”Jandarmeria Romana a devenit o societate comerciala…

- Premierul Viorica Dancila a fost invitata pe 20 iunie in plenul comun al Parlamentului pentru a prezenta stadiul procesului de pregatire pentru preluarea de catre Romania a Presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene in ianuarie 2019

- Presedintele Klaus Iohannis a plecat, ieri, intr-o vizita de doua zile la Munchen, unde ii va fi decernat Premiul ”Franz Josef Strauss-2018”, de catre fundatia germana „Hanns Seidel”, potrivit Administratiei Prezidentiale. Ceremonia de acordare a premiului va avea loc astayi, la Palatul Regal din Munchen…

- Controversatele legi ale lui Catalin Radulescu, membru PSD cunoscut ca „deputatul AKM“, incep sa treaca rand pe rand de cele doua Camere ale Parlamentului, prin acestea fiind relaxata legislatia impotriva coruptiei din Romania

- In prezent, producatorii de energie regenerabila primesc gratuit un numar de certificate verzi, pe care le pot vinde pe o piata specializata, pentru un castig in plus fata de energia propriu-zisa. Furnizorii de energie sunt obligati sa cumpere aceste certificate verzi, care sunt in final platite de…