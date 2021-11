Capitolul Finanțelor din programul de Guvernare abundă în ambiguități. În rest, mult copy/paste din PNRR în Anexă Partea de text dedicata finanțelor a programului de guvernare (propus de Ciuca) e ca o poveste care nu spune nimic: eficientizare cheltuieli, transparența, întarirea responsabilitații fiscal-bugetare etc. Practic, sunt aceleași lucruri pe care le auzim de mulți ani, dar care avanseaza extrem de încet , daca nu chiar deloc. Pe fiscalitate se menționeaza reducerea TVA pentru deșeurile colectate selectiv, fara a se preciza de când și cum se va face. Unele lucruri trecute în program sunt de fapt angajamentele României în PNRR. Cu alte cuvinte, daca vrem banii europeni,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

