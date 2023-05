Stiri pe aceeasi tema

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 9-a din play-off si play-out: FC Hermannstadt – FC Universitatea Cluj 1 – 2, Ovidiu Bic (U Cluj). Chindia Targoviste – FC…

- Chindia Targoviște a retrogradat oficial in Liga 2 dupa 4 ani petrecuți in primul eșalon. Remiza cu FC Voluntari (2-2) a fost insuficienta pentru a se califica macar la barajul de menținere. Cristian Neguț, jucatorul dambovițenilor care a și marcat in poarta ilfovenilor, a oferit o prima reacție dupa…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 7-a din play-off si play-out: FC Voluntari – CS Mioveni 1 – 0, Valentin Sima (CS Mioveni) Chindia Targoviste – FC Petrolul…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Etapa a 7-a play off/out Vineri, 5 mai Ora 17.30 FC Voluntari – CS Mioveni Ora 20.30 Chindia Targoviște – Petrolul Ploiești Sambata, 6 mai Ora 12.30 FC Botoșani – Universitatea Cluj Ora 21.30 Farul Constanța – FC Rapid…

- In sfarșit, vin și vești bune la Chindia Targoviște. Consiliul Județean Dambovița a deblocat o suma importanta pentru plata salariilor, restante de 4 luni, iar stadionul din Targoviște ar urma sa fie inaugurat peste o luna! Situația la Chindia Targoviște este extrem de complicata. Neplatiți de 4 luni,…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 17 martie Ora 17.30 FC Voluntari – FC Hermannstadt Ora 20.30 Petrolul Ploiești – UTA Arad Sambata, 18 martie Ora 14.30 FC Botoșani – Chindia Targoviște Ora 20.00 FCSB – Universitatea Craiova Duminica, 19 martie…

- Rapid a invins-o pe Chindia Targoviște, scor 2-0, in runda cu numarul 27 din SuperLiga. Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor, crede ca prestația a fost aproape perfecta. „Am jucat bine, am dominat meciul, am jucat pe atac, am incercat inca din primul minut. Ma bucur ca am reușit, ma bucur ca Marko…