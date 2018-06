Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul navei umanitare Lifeline, sosita miercuri in Malta cu peste 230 de migranti la bord, va fi audiat luni de un tribunal maltez, a indicat vineri pentru AFP un purtator de cuvant al guvernului din Valletta. Capitanul navei, inchiriata de o organizatie neguvernamentala germana cu acelasi nume,…

- Lifeline acum sase zile au primit, in sfarșit, permisiunea de a acosta in Malta. Vasul organizației umanitare germane a stat in largul coastei malteze aproape o saptamana, timp in care țarile Uniunii Europene nu reușeau sa se puna de acord cu privire la cine ar trebui sa-i

- Echipajul navei umanitare Lifeline, la bordul careia se afla imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana, a comunicat marti seara ca autoritatile din Malta nu permit intrarea in niciun port, desi premierul Italiei, Giuseppe Conte, anuntase contrariul."Am primit un mesaj din Malta…

- Echipajul navei umanitare Lifeline, la bordul careia se afla imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana, a comunicat marti seara ca autoritatile din Malta nu permit intrarea in niciun port, desi premierul Italiei, Giuseppe Conte, anuntase contrariul.

- Nava umanitara Lifeline blocata in Marea Mediterana va putea acosta in Malta, iar Italia va gazdui o parte din cei 233 de migranti aflati la bord, a declarat marti seful guvernului italian Giuseppe Conte, relateaza AFP. 'Tocmai am discutat la telefon cu premierul (maltez) Muscat: nava…

- O "solutie europeana pare sa se creioneze" pentru nava umanitara Lifeline blocata in Marea Mediterana cu 234 de migranti la bord, cu o posibila "debarcare in Malta", a declarat marti purtatorul de cuvant al guvernului francez Benjamin Griveaux, informeaza AFP, preia Agerpres."La ora la care…

- Un judecator din orasul italian Ragusa (Sicilia) a anulat luni punerea sub sechestru a navei organizatiei neguvernamentale spaniole Proactiva Open Arms, blocata de la jumatatea lunii martie in portul Pozzalo, din cauza suspiciunilor de ajutor pentru imigratia clandestina, a anuntat organizatia, relateaza…