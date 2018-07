Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul John Obi Mikel a jucat pentru Nigeria in meciul cu Argentina, din 26 iunie, din faza grupelor de la Cupa Mondiala, desi aflase ca tatal lui a fost rapit cu cateva ore inainte de partida, informeaza news.ro.John Obi Mikel nu a putut spune nimic, deoarece rapitorii i-au cerut o rascumparare…

- Portarul Hugo Lloris, capitanul nationalei Frantei, va disputa al 100-lea sau meci in tricoul nationalei in meciul cu Peru, programat joi in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, scrie agerpres.ro.

- Campioana mondiala Germania, invinsa de Mexic in meciul sau inaugural la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, va trebui sa abordeze urmatoarele meciuri din Grupa F ca pe niste finale, a opinat portarul Manuel Neuer, cu prilejul unei conferinte de presa la Vatutinki, baza teutonilor de langa Moscova,…

- Argentina s-a incurcat la primul meci de la Campionatul Mondial din Rusia, impotriva Islandei. Cele doua echipe au remizat, scor 1-1, dupa un final ce i-a gasit pe sud-americani in atac, in cautarea victoriei. Starul Barcelonei, Leo Messi, putea aduce victoria pentru echipa sa. Portarul islandez…

- Franta si Australia au deschis Grupa C a Campionatului Mondial de fotbal. „Cocosii galici” s-au impus cu 2-1, prin golurile reusite de Griezmann (min. 58) si Pogda (min. 81). De partea cealalta, golul a fost marcat de Jedinak (min. 62). Meciul dintre Franta si Australia a fost unul echilibrat.…

- Meciul de deschidere al turneului final va avea loc pe stadionul Lujniki din Moscova, intre tara gazda, Rusia, si Arabia Saudita. „Voi canta la meciul de deschidere a FIFA World Cup din Rusia, joi, chiar inaintea primului meci dintre Rusia si Arabia Saudita. Nu ratati", a spus Williams in mesajul video…