Capitanul echipei olimpice a Romaniei, Marius Marin, a declarat, duminica, dupa 0-4 cu Coreea de Sud, ca jucatorii romani si-au dorit victoria in meciul cu Coreea de Sud, dar au avut ghinion, la autogolul marcat de el si la cartonasul rosu primit de Ion Gheorghe.

"A fost un meci greu, am inceput bine primele 15 minute, pentru ca s-a vazut ca am vrut victoria. Dar a fost o seara neagra pentru noi, pentru ca am avut putin ghinion, cel putin eu la autogolul pe care l-am dat, apoi a venit acel rosu. Speram sa trecem cat mai repede peste meciul asta pentru ca mai avem un meci cu Noua Zeelanda,…