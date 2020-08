Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj este noua campioana a Romaniei, dupa victoria obtinuta chiar pe terenul celor de la CSU Craiova, scor 2-1. A fost un format folosit pentru prima data in istorie pentru deciderea campioanei Romaniei. Comitetul Executiv al FRF a decis luni ca in caz de egalitate sa se continue cu reprize de prelungire…

- Finalul de sezon din Liga 1 are parte de o adevarata finala pentru stabilirea campioanei, CS U Craiova și CFR duelându-se pentru titlu în meciul direct din Banie. Calculele sunt simple: victoria asigura trofeul pentru formația care se va impune. Remiza trimite, cel mai probabil, stabilirea…

- CFR Cluj a batut-o pe FCSB in aceasta seara și a trecut pe primul loc in clasamentul Ligii 1 cel puțin pana la meciul de luni, de la Craiova. Jucatorul formației ardelene, Ciprian Deac, a vorbit despre victoria din aceasta seara și, in special, despre derbiul decisiv pentru titlu cu Universitatea, din…

- Ciprian Deac (34 de ani) și Ovidiu Hoban (37) au comentat victoria lui CFR Cluj cu FCSB, scor 2-0 și au prefațat partida cu CS U Craiova de luni, care va decide campioana Ligii 1. „E bine ca nu ne-am pierdut cumpatul, am fost calmi. Am așteptat sa treaca timpul și i-am lovit exact atunci cand trebuia.…

- CFR Cluj și Gaz Metan se vor intalni luni, de la ora 20:30, intr-un meci contand pentru etapa a șaptea a play-off-ului Ligii 1. Campioana a pierdut primul loc dupa 2-3 cu Craiova și 2-2 cu Astra. Victoria cu Gaz Metan e obligatorie, ardelenii avand de recuperat 4 puncte fața de Craiova in acest moment.…

- Chindia Targoviste a invins, miercuri, pe teren propriu, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Viitorul, in etapa a IV-a a play-out-ului Ligii I. Au marcat: Negut 10, '89 / Matei '85. Hagi a inceput cu o echipa din care au lipsit zece jucatori fata de partida precedenta, cu…

- Dupa 3 luni de pauza, fotbalul romanesc revine in iunie. Liga 1 se reia vineri, 12 iunie, iar semifinalele Cupei Romaniei au fost programate pe 24 iunie și 8 iulie. In urma tragerii la sorți de miercuri, 10 iunie, duelurile din semifinalele Cupei Romaniei au fost stabilite astfel: Dinamo va intalni…