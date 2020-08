Continua cosmarul lui Harry Maguire in Grecia. Capitanul lui Manchester United a fost arestat in urma cu cateva zile in Mykonos. Se afla in vacanta alaturi de sora si fratele sai, de iubita si de un grup de prieteni. Totul a inceput dupa un conflict intr-un bar, cu un alt grup de petrecareti. La aparitia […] The post Capitanul lui Manchester United, condamnat la 21 de luni de inchisoare in Grecia! Gasit vinovat in toate capetele de acuzare appeared first on IMPACT .