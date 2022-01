Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova are un sezon sub așteptari și ocupa doar locul 5 in clasamentul Ligii 1, la 25 de puncte sub liderul CFR Cluj. Cu toate acestea, antrenorul Laurențiu Reghecampf are in continuare parte de increderea conducerii. Oltenii au ratat deja principalul obiectiv al sezonului, caștigarea…

- Capitanul echipei de fotbal FCSB, Florin Tanase, a declarat, luni, ca el si colegii sai trebuie sa fie realisti si sa accepte faptul ca in acest sezon este aproape imposibil sa castige un trofeu dupa ce au fost eliminati din Cupa Romaniei si in prezent se afla la 10 puncte in spatele liderului Ligii…

- Helmuth Duckadam, un portar de legenda al Stelei, considera ca plecarea lui Florin Tanase de la FCSB in Emirate inseamna și ca mijlocașul ofensiv nu va mai fi chemat in viitor la prima reprezentativa. Transferul lui Florin Tanase la Al-Nasr Dubai este iminent. Capitanul de la FCSB va parasi clubul bucureștean…

- "Marinariildquo; nu pot conta in aceasta partida pe trei jucatori, doi fiind accidentati, iar unul suspendat. Farul Constanta disputa joi, 16 decembrie, meciul din etapa a 20 a a Ligii 1, intalnind pe teren propriu, de la ora 20.30, CFR Cluj, campioana en titre a Romaniei si liderul la zi al clasamentului,…

- Florin Tanase (26 de ani) a adus șase puncte cu golurile lui din sezonul acesta. Contribuția sa menține FCSB in competiția cu CFR Cluj pentru titlu, dar e posibil ca partea a doua a sezonului sa nu-l mai aiba printre protagoniști, fiindca e ofertat din strainatate. Concurența pentru caștigarea campionatului…

- FCSB a caștigat pe teren propriu, scor 3-1 cu FC Botoșani, la primul meci din acest mandat al antrenorului Toni Petrea. Vicecampioana nu o pierde din vedere pe CFR Cluj, echipa care conduce detașat clasamentul Ligii 1 in acest moment. Valentin Gheorghe, Ianis Stoica și Florin Tanase au adus 3 puncte…

- Veste crunta pentru Florin Tanase de la FCSB. Capitanul vicecampioanei a avut un inceput de sezon marcat de accidentari. Ultima a venit la jumatatea lunii trecute, cand Tanase a avut o problema la glezna. Deși nu s-a numarat printre numeroșii jucatori ai roș-albaștrilor afectați de covid-19, golgheterul…

- FCSB a fost eliminata din Cupa Romaniei, la “masa verde”, deoarece nu poate alinia un minim de 13 jucatori pe foaia de joc. Astfel, FC Voluntari este calificata in sferturile de finala ale competiției. Mihai Stoica a publicat un mesaj pe contul personal de Facebook in care i-a raspuns lui Dan Petrescu,…