Capitanul FC Viitorul: Gabriel Iancu, indisponibil pentru meciul cu FC Hermannstadt

- Meciul FC Viitorul FC Hermannstadt se joaca pe 10 ianuarie, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu. Dupa un ultim antrenament in 2020 efectuat pe 31 decembrie, fotbalistii de la FC Viitorul s au reunit in a doua zi a noului an, continuand astfel pregatirea la baza sportiva a Academiei "Gheorghe Hagildquo;.In…

- LPF a stabilit programul etapelor 16 și 17 din Liga 1, primele care vor avea loc in 2021. De asemenea, se cunoaște data la care se va desfașura meciul dintre Viitorul și Hermannstadt, restant din etapa 12. Partida dintre Viitorul și Hermannstadt din etapa 12 ar fi trebuit sa se desfașoare duminica,…

- FC Viitorul intalneste FC Hermannstadt in etapa a 12 a a Ligii 1.FC Viitorul sustine sambata, 28 noiembrie, meciul din 16 imile de finala ale Cupei Romaniei, iar duminica, 6 decembrie, intalneste FC Hermannstadt in campionat.In Cupa, echipa de pe litoral se dueleaza cu Dinamo, pe terenul acesteia, pe…

- FC Viitorul se afla pe locul sase in clasament, pozitie care asigura calificarea in play off. S au stabilit zilele si orele mecurilor din etapa a 11 a a Ligii 1 la fotbal.In aceasta runda, FC Viitorul locul 6, cu 16 puncte intalneste in deplasare Academica Clinceni locul 5, cu 16 puncte .Partida se…

- Partida FC Viitorul Dinamo, din etapa a zecea a Ligii 1, se joaca duminica, 8 noiembrie. FC Viitorul sustine duminica, 8 noiembrie, meciul din etapa a zecea a Ligii 1, intalnind pe teren propriu Dinamo.Meciul se joaca de la ora 21.00, pe terenul principal al Academiei Hagi, de la Ovidiu.In clasament,…

- Confruntarea FC Viitorul Dinamo conteaza pentru etapa a zecea a Ligii 1. In intalnirile directe de pana acum, echipa de pe litoral are palmares pozitiv. Ultima victorie a FC Viitorul s a inregistrat in sezonul trecut, pe 2 iulie a.c., la Ovidiu. FC Viitorul sustine duminica, 8 noiembrie, de la ora 21.00,…

- FC Rapid București și CS Mioveni se intanesc astazi intr-un partida ramasa restanta din etapa a opta a Ligii 2. Meciul se va disputa de la ora 18:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Dupa doua infrangeri consecutive, cu FC U Craiova 1948 (5-0) și cu Progresul Spartac (3-2), rapidiștii cauta sa obțina victoria…

- FC Viitorul se afla pe locul 13 in clasament, cu sase puncte, dupa o victorie, trei egaluri si doua infrangeri, golaveraj 8 11. Dupa incheierea actiunilor loturilor nationale ale Romaniei, Liga 1 continua, din 16 octombrie, cu meciurile etapei a saptea, in care FC Viitorul intalneste in deplasare FC…