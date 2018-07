Stiri pe aceeasi tema

- Aflat intr-o perioadE grea, dupE ce Gigi Becali i-a dat interzis la prima echipE a FCSB-ului, Denis Alibec (27 de ani) le dE lovitura de gratie patronilor din fotbalul romanesc. Candva un star al echipei nationale, atacantul nu vrea sE mai audE de Liga I, chiar dacE situatia sa este dificilE.

- Antonio Conte a avut joi o intalnire cu membrii conducerii clubului care l-au anuntat ca renunta la serviciile sale. Conform informatiilor, banca tehnica va fi preluata de Maurizio Sarri, fostul antrenor al lui Vlad Chiriches, la Napoli. Sarri, care are 59 de ani, a venit in 2015 la Napoli,…

- Venirea lui Carlo Ancelotti la Napoli a avut darul de a-i schimba planurile de viitor lui Vlad Chirichex. Dexi xi-a prelungit contractul cu gruparea din sudul Italiei, cEpitanul echipei nationale este pe cale de a pleca de la echipa pentru care Diego Armando Maradona a scris istorie.

- Franta s-a calificat in finala CM 2018, dupa ce a invins Belgia, 1-0, iar in capitala tarii s-a declansat petrecerea care spre final a degenerat in lupte cu fortele de ordine. „Les Bleus” au obtinut biletul pentru marea finala, unde asteapta invingatoarea din partida Anglia - Croatia.

- Posta poloneza a emis joi un timbru cu chipul vedetei echipei nationale de fotbal, atacantul lui Bayern Munchen, Robert Lewandowski, informeaza AFP. ''Capitanul echipei nationale de fotbal se numara printre cei mai buni atacanti din lume. El este idolul tinerilor jucatori si al…

- Vlad Chiriches, fundasul echipei italiene SSC Napoli si al selectionatei Romaniei, a suferit sambata o interventie chirurgicala pentru stabilizarea luxatiei stapelo-humerale de la umarul stang, informeaza FR de Fotbal. Perioada estimata de recuperare este intre 8 si 10 saptamani, astfel ca aparatorul…

- Federatia Romana de Rugby va contesta decizia de depunctare a echipei nationale de rugby a Romaniei emisa de Comisia de Solutionare a Disputelor, care afecteaza clasamentul turneului de calificare pentru Cupa Mondiala din Japonia, informeaza site-ul FRR. ''World Rugby a dat publicitatii astazi…

- Capitanul echipei nationale de rugby a Romaniei, Stelian Burcea, a declarat, marti, ca nu se teme de faptul ca nu va participa la Cupa Mondiala din 2019 ca urmare a folosirii neregulamentare de catre Romania a jucatorului de origine tongana Sione Faka'osilea. "Nu ma tem ca nu vom participa la Cupa…