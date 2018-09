Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a remizat pe terenul campioanei Ligii 1 Betano, CFR, 1-1, dar finantatorul ros-albastrilor a fost extrem de nemultumit de prestatia elevilor lui Dica, care au clacat fizic in repriza a doua. In prezent, preparatorul fizic al echipei e Marian Lupu, dar Becali vrea sa-l schimbe din...

- Jandarmeria Capitalei a anuntat ca in doua autocare cu fani dinamovisti care se deplasau la Craiova pentru meciul cu Universitatea, din Liga I, au fost gasite lanturi, cutite, obiecte pirotehnice si droguri.

- Dinamo l-a pierdut pe May Mahlangu dupa doar cinci partide ale sud-africanului in acest sezon al Ligii 1 Betano. Acesta a semnat cu Ludogorets, campioana Bulgariei, si echipa unde evolueaza si romanii Cosmin Moti, Dragos Grigore si Claudiu Keseru. Clubul din ”Stefan cel Mare” ar...

- Asociatia Suporterilor "Peluza Catalin Hildan" a anuntat, miercuri, ca va contribui la marirea salariului capitanului echipei, Dan Nistor, pentru ca acesta sa nu mai ia in calcul oferta venita de la Gigi Becali pentru un transfer la rivala FCSB. In momentul de fața, Nistor este remunerate cu 10.000…

- CFR Cluj este liderul Ligii 1 Betano din acest moment, dar Gigi Becali isi doreste ca situatia sa se schimbe si FCSB sa conduca dupa aceasta etapa. Finantatorul ros-albastrilor a declarat ca va tine cu Dinamo in partida de azi, cand elevii lui Bratu vor juca impotriva ardelenilor.

- Capitanul lui Dinamo, Dan Nistor, a fost imbiat de Gigi Becali si cu contract dublu, insa mijlocasul a declinat oferta celor de la FCSB. Dan Nistor a ajuns o piesa esentiala la noul Dinamo. Fanii, coechipierii nu concep echipa in absenta mijlocasului de 30 de ani, iar Florin Bratu a fost ferm cand…

- Harlem Gnohere nu a jucat in prima etapa a Ligii 1 Betano, cu Astra, 0-1, fiind pedepsit de catre antrenorul Nicolae Dica fiindca are cu un kilogram peste greutatea optima. Mircea Rednic, tehnicianul care l-a lansat pe atacant in fotbalul romanesc, a anuntat ca francezul a avut...

- Soarta lui Nicolae Dica ar putea depinde in mare masura de rezultatele urmatoarelor doua partide, cu Rudar in preliminariile Ligii Europa si cu rivala Dinamo, in Liga 1. Daca nu va obtine maximum de puncte, tehnicianul ar putea fi demis. "Cum poti sa dai un om afara dupa o etapa? Dica nu pleaca…