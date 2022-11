Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele noua luni din 2022, cu 32,6%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 5.523 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul economiei, Florin Spataru, anunta, joi seara, ca, in ultimele 6 luni, Romania a inregistrat investitii straine de peste 4,37 de miliarde de euro, in crestere cu peste 21%, fata de aceeasi perioada a anului 2021. „Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin…

- ”Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin un investitor strain interesat de a dezvolta o afacere in tara noastra. Trendul crescator al investitiilor straine in Romania se reflecta in economie, iar acest fenomen este un rezultat al eforturilor ministerului pe care il conduc”,…

- Ministrul economiei, Florin Spataru, anunta, joi seara, ca, in ultimele 6 luni, Romania a inregistrat investitii straine de peste 4,37 de miliarde de euro, in crestere cu peste 21-, fata de aceeasi perioada a anului 2021. "Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin un investitor…

- ROMANIA. Investitiile straine directe au ajuns la 6,47 miliarde euro in primele opt luni din 2022, comparativ cu 4,4 miliarde euro in perioada ianuarie – august 2021, arata datele Bancii Naționale a Romaniei! Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele opt luni…

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele sase luni din 2022, cu 35,1%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 3.476 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si preluate de Agerpres. Cele 3.476 de societati…

- ”Ministerul Finantelor stimuleaza afacerile din Romania si propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investitiile cu impact major in economie. Astfel, bugetul schemei se majoreaza cu 1 miliard de lei, de la 6,38 miliarde…