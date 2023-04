Aproape 95% din grupurile de intreprinderi care au activat in 2021 in Romania au fost controlate de capitalul strain. Germania, Franta ṣi Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul ṭarilor carecontroleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania. In Romania, in anul 2021, au fost identificate 91.760 grupuri de intreprinderi, din care 4.934 de grupuri de intreprinderi rezidente si 86.826 de grupuri de intreprinderi multinationale (562 controlate din interior, respectiv 86.264 controlate din strainatate), conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica. Din totalul…