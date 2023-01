Euro și-a revenit dupa ce a cazut sub paritatea cu dolarul american in septembrie, ajutat de racirea prețurilor la energie, de diminuarea temerilor privind o recesiune profunda in cursul acestui an și de o Banca Centrala Europeana din ce in ce mai dura. Cu o creștere de 13% in ultimele trei luni și jumatate, euro […] The post Capitalul se intoarce acasa: de ce euro recupereaza teren in fața dolarului first appeared on Ziarul National .