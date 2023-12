Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea de piata a tuturor celor 371 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) - atat pe Piata Reglementata (PR), cat si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) - a depasit in premiera nivelul de 301 de miliarde lei la finalul primelor 11 luni ale acestui an, anunta Bursa. Companiile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat luni, la inchidere, o evolutie in scadere a indicilor bursieri, iar valoarea totala a tranzactiilor a fost de 58,25 milioane de lei (11,72 milioane de euro).Cea mai mare valoare a tranzactiilor au inregistrat-o, pe Piata Reglementata, Hidroelectrica,…

- Bursa de Valori Bucuresti inchide mixt sedinta de vineri. Valoarea tranzactiilor depașește 62 milioane leiBursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat vineri, la inchidere, o evolutie mixta a indicilor bursieri, iar valoarea totala a tranzactiilor a fost de 62,31 milioane de lei (12,53 milioane…

- „Cine ar fi investit 100 de lei in fiecare luna in companiile incluse in indicele BET incepand cu finalul anului 1998 si ar fi reinvestit dividendele ar fi acumulat in portofoliu dupa aproape 25 de ani o suma care se apropie de 350.000 de lei. Prin comparatie, daca ar fi tinut banii cash ar fi avut…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea totala a operatiunilor a fost de 53,51 milioane de lei (10,77 milioane de euro).Cele mai tranzactionate companii pe Piata Reglementata au fost Hidroelectrica, cu un rulaj de 7,82 milioane de lei,…

- Piața de capital din Romania continua trendul ascendent și inregistreaza noi niveluri record dupa primele opt luni ale acestui an, in special la nivelul indicatorilor care masoara lichiditatea, potrivit unei analize publicate miercuri de Bursa de Valori București (BVB). Valoarea totala de tranzacționare…

- Programul Made in Romania poate fi comparat cu o anticamera care pregateste companiile pentru drumul care le asteapta, a declarat, marti, Radu Hanga, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti, la Gala de Premiere Made in Romania."Am vazut de-a lungul timpului peste 1.200…

- Valoarea totala de tranzactionare cu toate tipurile de instrumente financiare listate pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a ajuns la un nou nivel record in perioada ianuarie-august 2023.