Capitalizarea totală a burselor de acţiuni la nivel mondial a atins un maxim istoric de 95.000 de miliarde de dolari Cea mai recenta crestere a actiunilor, la noi maxime, a fost declansata de stirile surprinzatoare ca vaccinul pentru noul coronavirus dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech are o eficacitate de peste 90%. Dar cea mai mare forta care a determinat redresarea burselor in ultimele sapte luni a fost ansamblul masurilor fara precedent de relaxare a politicilor monetare de catre bancile centrale si masurile de stimulare fiscala adoptate de guverne. ”Chiar daca perspectiva pe termen scurt a fost afectata negatic de un al doilea val de epidemie, bursele cresc la nivel mondial datorita sperantelor legate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la un webinar gazduit de institutul de cercetari Chatham House, cel mai important expert in boli infectioase din Statele Unite a respins ideea ca oamenii ar putea deveni delasatori in urma progresului in asigurarea unui vaccin eficace pentru noul coronavirus. ”Cred opusul...chiar cred. Cavaleria…

- Goldman Sachs anticipeaza o redresare in ”V” a economiei mondiale, accelerata de sperantele pentru un vaccin pentru COVID-19 si de victoria lui Joe Biden in SUA Banca americana Goldman Sachs anticipeaza o redresare in ”V” a economiei mondiale, accelerata de sperantele legate…

- Actiunile au crescut luni, la nivel global, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat ca vaccinul lor potential are o eficacitate de peste 90% in prevenirea imbolnavirii de Covid-19, in cazul persoanelor care nu au fost infectate anterior cu noul coronavirus. Presedintele si directorul general al grupului…

- In jurul orei 14.50 GMT, indicele Dow Jones Industrial Average afisa o crestere de 4,37- pana la 29.561,67 puncte cu doar 10 puncte sub recordul istoric atins la mijlocul lunii februarie. Indicele S&P 500 inregistra o crestere de 3,72- pana la 3.640 puncte, cu 60 puncte sub recordul de la inceputul…

- Compania biofarmaceutica germana BioNTech, care a dezvoltat un vaccin anti-Covid-19 in colaborare cu grupul american Pfizer, va primi in urmatoarele zile rezultatele intermediare ale studiului clinic de faza finala in care este testat vaccinul și, in cazul unor date pozitive, va depune la jumatatea…

- Stephane Bancel, directorul executiv al companiei de biotehnologie Moderna, susține ca guvernul federal ar putea autoriza utilizarea de urgența a vaccinului experimental COVID al firmei in luna decembrie, daca se vor obține rezultate intermediare pozitive in noiembrie. Citește și: Coronavirus.…

- Statul New York "nu are încredere" în administrația Trump și va verifica din nou fiabilitatea vaccinurilor Covid-19 validate de Washington înainte de a le distribui celor 20 de milioane de locuitori ai sai, a declarat joi guvernatorul Andrew Cuomo, potrivit AFP.Guvernatorul…

- Intr-un acord cu compania de biotehnologie Moderna din Cambridge, Massachusetts, anuntat in aceasta saptamana, agentiile federale au negociat plati in scadere. Astfel, Moderna va primi 1,5 miliarde de dolari daca vaccinul la care lucreaza va fi aprobat de autoritatile de reglementare pana pe 31 ianuarie…