Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 6,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 4,13%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere de 25,4%, in comparatie cu saptamana anterioara Potrivit datelor publicate de BVB capitalizarea bursiera a ajuns la…

- Fondul Proprietatea („Fondul”) sarbatorește zece ani de la listarea pe Bursa de Valori București. Acest deceniu reprezinta o perioada in care Fondul Proprietatea a contribuit enorm la dezvoltarea pieței de capital din Romania, prin imbunatațirea continua a standardelor de guvernanța corporativa in companiile…

- Fondul Proprietatea sarbatoreste zece ani de la listarea pe Bursa de Valori Bucuresti. ”Comitetul Reprezentantilor saluta eforturile depuse de Franklin Templeton in calitate de administrator al Fondului Proprietatea in ultimii zece ani. Fondul nu numai ca a generat randamente excelente pentru actionarii…

- Tranzacțiile de la Bursa de Valori București (BVB) au ajuns la 18,3 miliarde de lei anul trecut, ceea ce reprezinta un record pe segmentul principal. Media zilnica de tranzactionare, cu toate tipurile...

- ​Luni s-au listat titlurile de stat Fidelis pe piața româneasca de capital. Este vorba despre emisiunile pentru care românii au subscris în noiembrie peste 2,7 miliarde lei: doua în moneda naționala pe 1 și 3 ani, respectiv una în euro pe 5 ani. Cumulat, pe cele trei emisiuni,…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis pe verde sedinta de joi, iar valoarea tranzactiilor s-a ridicat la 176,82 milioane de lei (36,31 milioane de euro), pe fondul unor schimburi cu actiuni in valoare de 164,49 milioane de lei (33,78 milioane de euro), cele mai multe apartinand Fondului Proprietatea. Indicele…

- In data de 24 noiembrie 2020, USH Pro Business in parteneriat cu Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) a organizat evenimentul online „Atragerea de capital prin bursa și drumul catre reușita”. Companiile prezente la eveniment s-au aratat increzatoare in perspectivele…

- Barierele puse in Parlament care opresc capitalizarea companiilor romanesti pe piata de capital vor fi anulate imediat dupa ce se va schimba majoritatea parlamentara, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Ce an ati avut! Un an in care ati trecut la statutul de piata emergenta.…