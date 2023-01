Capitalizarea bursieră a Apple a coborât marţi sub 2.000 de miliarde de dolari, prima oară după luna mai Apple a atins pentru prima data o evaluare de 2.000 de miliarde de dolari in august 2020, deoarece pandemia de Covid-19 a sporit vanzarile de computere si telefoane folosite pentru munca la distanta si cursurile scolare. Compania a atins pentru scurt timp o valoare de piata de peste 3.000 de miliarde de dolari in timpul tranzactiilor din ianuarie 2022. Apple a inregistrat probleme cu livrarile de telefoane iPhone 14 Pro in timpul sarbatorilor de iarna, din cauza restrictiilor pentru Covid la fabrica sa principala din China. Investitorii sunt, de asemenea, atenti la cresterea ratelor dobanzilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

