- Actiunile GoCab Software intra joi la tranzactionare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare, sub simbolul CAB, informeaza BVB. Compania GoCab Software opereaza o suita de aplicatii utilizate in serviciul de taximetrie, fiind prima…

- Arctic Stream, companie cu capital integral romanesc, furnizor de servicii in domeniul tehnologiilor și echipamentelor de comunicații, listata la Bursa de Valori București sub simbolul AST, a semnat contracte in valoare de 40,9 milioane de lei (8,1 milioane de euro) in ultimele 5 luni, suma fiind de…

- Grup Șerban Holding, companie din județul Bacau activa in mai multe domenii din agricultura, anunța intenția de listare pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB). Firma are in plan sa se listeze la BVB sub simbolul bursier GSH pana la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In primul semestru al anului 2021, indicii Bursei de Valori București au avut o evoluție pozitiva, cu valori superioare celor inregistrate anterior pandemiei COVID-19. Indicele BET, de referința pentru piața locala de capital, ce surprinde evoluțiile celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementata…

- “Banca Comerciala Romana (BCR) lanseaza prima emisiune de obligatiuni verzi in valoare de 500 de milioane de lei, continuandu-si astfel strategia de diversificare a surselor de finantare si contribuind la dezvoltarea pietei de capital din Romania. Aceasta prima emisiune de obligatiuni verzi se inscrie…

- Bursa de Valori București lanseaza primul indice pentru piața AeRO, BET AeRO. Indicele pornește de la valoarea de 1.000 de puncte. Capitalizarea tuturor companiilor listate pe piața AeRO a depașit 15 miliarde de lei, o creștere de 57% fața de anul trecut. BVB lanseaza astazi, 11 octombrie, și primii…

- Bursa de Valori București (BVB) și-a continuat parcursul excelent inceput in a doua jumatate a anului trecut, la nivelul anului 2021 inregistrand o creștere de 26% pe indicele BET și reușind astfel sa se plaseze in topul celor mai bune evoluții...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 630,5 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,3%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 5,7%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…