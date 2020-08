Stiri pe aceeasi tema

- Cel care l-a lovit pe Aramis Duduianu, fiul defunctului Cristofor, la un restaurant din Capitala, a fost nimeni altul decat Costeluș Litrașu, un personaj extrem de violent din Chiajna, apropiat al clanului Camataru. Acesta este principalul suspect in agresiunea care a avut loc in urma cu doua saptamani…

- Politistii si jandarmii organizeaza, marti noapte, filtre in mai multe zone ale Capitalei, pentru mentinerea ordinii si linistii publice. Cel putin cinci dosare penale au fost intocmite dupa ce in autoturismele mai multor persoane au fost gasite pistoale, cutite, bate si topoare.

- Florin Salam a lansat o melodie dedicata lui Emi Pian, interlopul ucis luni dimineața in timpul unui joc de barbut, in sectorul 6 din Capitala. Melodia a strans 50.000 de vizualizari in doar doua ore de la lansare. Presupusul ucigas al lui Emi Pian, frate de cruce cu fratele victimei! Toate…

- Un pieton a dat batai de cap soferilor care se deplasau pe strada Pușkin din centrul Capitalei. Din motive necunoscute, barbatul s-a culcat chiar pe o trecere de pietoni si nu reactiona la indemnul conducatorilor auto de a se da la o parte.

- Rafuiala fatala intre doua clanuri periculoase din București. Florin Mototolea, zis Emi Pian, liderul clanului Duduianu a fost omorat, marți dimineața, intr-o bataie sangeroasa care a avut loc in sectorul 6 al Capitalei. Lumea interlopa este in stare de șoc Polițiștii au fost sesizați in jurul orei…

- Liderul clanului interlop Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit, in noaptea de luni spre marți, la varsta de 39 de ani, in urma unei rafuieli care a avut loc in Sectorul 6 din București, informeaza ziare.com.Conform primelor informații, scandalul a izbucnit in jurul orei 03:00, cand Poliția…

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant", Robert Negoita a afirmat ca nu stie ca in sectorul 3 sa se fi produs astfel de incidente armate. "Privind astfel de imagini nu se simtim in siguranta. Asta nu e chestiune care tine de Primarie. Sunt aspecte ce tin de siguranta nationala. Institutiile…

- Un copil de 2 ani a murit, miercuri, dupa ce a cazut de la balconul situat la etajul cinci al unui bloc situat in sectorul 6 al Capitalei. Poliția a deschis o ancheta. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU...