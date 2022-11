Stiri pe aceeasi tema

Ninsorile abundente care au cazut in Suedia au provocat haos, luni, in transporturile din aceasta tara scandinava, informeaza DPA.

Șeful cailor ferate din Ucraina a promis miercuri (2 noiembrie) ca va menține trenurile in funcțiune și va repara pagubele aduse rețelei de trupele ruse, subliniind și aratand faptul ca de fapt calea ferata este linia vitala a țarii și esențiala pentra a ajuta la refacerea orașelor devastate din timpul…

Traficul trenurilor regionale din Franța a fost redus la jumatate dupa ce mai multe sindicate au pornit marți o greva generala. Activitatea unor școli a fost perturbata, la randul ei, de o serie de proteste care au lovit sectorul public, relateaza Reuters . Mișcarile de protest au pornit dupa ce guvernul…

Traficul feroviar pe podul din Crimeea a fost complet restabilit, toate trenurile programate vor fi pe deplin operaționale, a declarat vicepremierul rus Marat Khusnullin.

Taifunul Nanmadol a lovit puternic coasta sud-vestica a Japoniei, și a adus vanturi puternice și ploi torențiale in cantitați record in unele zone ale țarii. Cel puțin o persoana a murit. Traficul a fost oprit, iar unele magazine au fost inchise. Meteorologii avertizeaza ca regiunea s-ar putea confrunta…

- Actiunea de protest a inceput la ora locala 7.00 (04.00 GMT). Protestatarii au urcat pe bratele de incarcare, in timp ce doua nave se aflau in afara zonei terminalului situat langa frontiera cu Suedia.

Traficul rutier se desfasoara luni seara ingreunat pe mai multe drumuri avand in vedere efectuarea unui transport agabaritic, potrivit Agerpres.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, incepand cu ora 22,00, se va desfasura un transport agabaritic pe traseul…

Micile cantitați de izotopi radioactivi au fost depistate in orașul Kotka din sud-estul Finlandei, insa specialiștii spun ca nu reprezinta un risc pentru sanatatea oamenilor, relateaza Reuters . Aceste descoperiri sunt "destul de normale", au precizat miercuri, 31 august, reprezentanții instituției…