Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ valabil pentru zona de munte a județului Suceava incepand de luni, 15 august, intre orele 11:00 și 22:00. Potrivit meteorologilor in acest interval…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de cod galben de val de caldura, disconfort termic ridicat, dar si de instabilitate atmosferica. Astazi, este cod galben de val de caldura, disconfort termic ridicat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala…

- Alerte meteo: Cod Portocaliu de FURTUNI in Alba. Coduri Roșu și Galben in alte zone din țara. Unde va mai fi canicula Administrația Naționala de Meteorologie a emis alerte de furtuni in mai multe zone ale țarii. De asemenea, mai este valabila o atenționare de canicula. COD GALBEN: de sambata, 30 iulie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, un Cod galben de ploi abundente in 29 de judete. Va fi instabilitate atmosferica de vineri pana duminica. Incepand de vineri ora 12.00 pana duminica ora 22.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata la deal si la munte, local in…

- Avertizare ANM: COD GALBEN de instabilitate atmosferica, vant puternic și ploi abundente in 29 de județe pana duminica seara Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, un Cod galben de ploi abundente in 29 de judete, printre care și Alba. Meteorologii anunța ca va fi instabilitate atmosferica…

- Furtuna in Baia Mare Avertizare meteorologica de tip Cod galben emisa de catre Administrația Naționala de Meteorologie care deja a intrat in vigoare și care este valabila pana maine, 7 iulie, ora 12.00. In orele care urmeaza in județ ne putem aștepta la instabilitate atmosferica temporar accentuata.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN – “instabilitate atmosferica temporar accentuata” – pentru judetul Neamt. Avertizarea este valabila astazi, 30 iunie, intre orele 14:00-21:00. “In cea mai mare parte a Moldovei, in nordul Dobrogei, estul Munteniei, precum și…

- Toata tara se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate, de vineri, 10 iunie, de la ora 14.00. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri, 10 iunie, cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de…