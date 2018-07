Capitala, sub avertizare de ploi cu frecvente descarcari electrice Dupa cum se poate observa deja, in Capitala s-au adunat norii negri de ploaie. Meteorologii au emis o atentionare nowcasting, de fenomene severe imediate, COD GALBEN, pentru Bucuresti, valabila pana joi seara, la 18.30. ANM anunta ca vor aparea “averse ce vor cumula 10…15 l/mp”, insotite de frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale […] Capitala, sub avertizare de ploi cu frecvente descarcari electrice is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

