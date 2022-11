Capitala, sub ape! Străzi și bulevarde inundate în București, aflat sub cod galben de ploaie In București, mai multe strazi și bulevarde au fost inundate din cauza ploii care cade inca de duminica dimineața. Capitala se afla sub o avertizare meteo de cod galben de ploi, iar precipitațiile au fost mai abundente peste noapte. Din acest motiv, ca de obicei, mai multe strazi, șosele și bulevarde din oraș s-au inundat, […] The post Capitala, sub ape! Strazi și bulevarde inundate in București, aflat sub cod galben de ploaie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

