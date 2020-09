Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile spaniole se confrunta cu o crestere puternica a cazurilor de COVID-19 in Madrid, probleme aparand in mai multe cartiere ale capitalei, in afara celor 37 de zone aflate deja in carantina. Din acest motiv, autoritațile ar putea reintroduce carantina in tot orașul.CITEȘTE ȘI: Cum igienizam…

- Autoritatile locale din Madrid vor sa impuna restrictii de deplasare in anumite zone ale orașului din cauza raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. Peste 850.000 de persoane din capitala Spaniei vor fi afectate de noile masuri, scrie BBC News.

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 03.09.2020: cazuri confirmate pozitiv – 728; cazuri vindecate și externate – 550; in carantina la domiciliu – 325 depersoane; in carantina instituționalizata – 27…

- Autoritațile franceze au raportat, miercuri, 7.017 noi cazuri de coronavirus in 24 de ore. Aceasta este o creștere mare fața de bilanțul de marți, de 4.982, relateaza Reuters. Este pentru a treia a oara de la inceputul epidemiei cand numarul noilor cazuri depașește pragul de 7.000 in Franța. Numarul…

- Autoritatile din Grecia au anuntat ca incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari cu noul coronavirus. Printre masurile impuse se numara interzicerea completa a organizarii de petreceri si festivitati, a reuniunilor…

- Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Olt masura a fost luata dupa ce in satul Greci din comuna Schitu a fost depasit pragul de 3 cazuri la 1.000 de locuitori. Carantina este valabila 14 zile, cu posibilitatea prelungirii.

- Autoritatile judetene au propus intrarea in carantina a orasului Faget. In orasul din estul judetului Timis au fost depistate 47 de cazuri de coronavirus. Decizia trebuie luata la nivel national. Fagetul este primul oras din Romania care intra in carantina. Aici au fsot depistate 47 de cazuri de coronavirius,…

- Autoritatile cehe au inasprit restrictiile in nord-estul tarii in urma cresterii substantiale a numarului cazurilor de COVID-19, reinstituind obligativitatea purtarii mastii si reducand programul de functionare a restaurantelor, transmite vineri Reuters