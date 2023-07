Capitala și șase județe intră în COD ROȘU. Pentru alte 13 județe – cod portocaliu Sase judete si municipiul Bucuresti se vor afla, pe parcursul zilei de marti, sub avertizare Cod rosu de canicula si disconfort termic accentuat, in timp ce alte 18 judete vor fi vizate de o avertizare Cod portocaliu.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, in judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi si in municipiul Bucuresti se vor inregistra temperaturi maxime extreme de 40-42 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.Totodata, in sudul Crisanei, Banat, Oltenia, Muntenia, in jumatatea sudica a Moldovei si in vestul Dobrogei se vor inregistra temperaturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

