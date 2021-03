Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 9 martie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.989 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 93 decese și 1.126 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Șase județe au inregistrat din nou peste 100 de cazuri de imbolnaviri noi cu coronavirus in ultimele 24 de ore, conform ultimelor date. In același timp, Capitala inregistreaza 488 de noi infectari, cel mai ridicat numar, iar județul Timiș, de altfel singurul ramas in scenariul roșu, raporteaza 251. …

- Se inmulțesc cazurile de infectare cu Covid-19 la Școala 28 din Capitala Înca sapte cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost depistate la Scoala 28 din sectorul 2 al capitalei, astfel ca numarul total urca la 16, anunta Ministerul Sanatatii. În cazul a patru persoane dintre…

- Județul Timiș continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara la mia de locuitori, 3,48. Municipiul București are cele mai multe cazuri noi de COVID-19, iar județul Cluj este pe locul doi atat in topul infectarilor din ultimele 24 de ore, cat și in cel al ratei de infectare.Grupul de Comunicare…

- Timisul are cea mai mare rata de infectare din tara si ramane in "zona rosie" de Covid-19. Bucureștiul a intrat in „zona galbena”, rata de infectare scazand sub trei cazuri la mia de locuitori. The post Timisul are cea mai mare rata de infectare din tara si ramane in „zona rosie” appeared first on Renasterea…

- Bucureștiul a intrat de miercuri in scenariul galben, cu o rata de infectare de 2,96 la mie. In scenariul roșu mai raman județele Cluj, Ilfov și Timiș, informeaza Mediafax. Conform bilanțului Covid publicat miercuri de GCS, Bucureștiul intra in scenariul galben. Rata de infectare a coborat…

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu Covid-19 de 4,16 cazuri la mia de locuitori, in scadere usoara fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 4,38 la mia de locuitori, conform GCS.

- „Situaţia epidemiologică prin Covid-19 in Chişinău este alarmanta”. Despre aceasta a anunțat in aceasta dimineața primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, transmite știri.md ”Peste 59 mii cazuri de coronavirus din totalul de 141.355, sint inregistrate in Chişinău. In creştere sint şi cazurile…