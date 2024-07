Capitala şi 12 judeţe, sub Cod galben de caniculă – HARTA/Temperatura maximă prognozată pentru luni, în București Se anunța inca o zi cu temperaturi caniculare, in mai multe județe, dar și in Capitala. Meteorologii anunta și disconfort termic. Prima zi a acestei saptamani aduce temperaturi caniculare in sudul țarii. Meteorologii au emis inca de duminica o atenționare Cod galben de canicula care vizeaza, luni, municipiul Bucuresti si 12 judete. Temperaturile ar putea […] The post Capitala si 12 judete, sub Cod galben de canicula – HARTA/Temperatura maxima prognozata pentru luni, in București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

