Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt mijloace de transport care nu au din fabricatie aer conditionat, iar incercarile de a le monta au esuat. „Cea mai mare parte dintre autobuze, troleibuze, tramvaie au aer conditionat, adica suntem undeva la 80-85% (…) Nu exista vehicul care sa aiba aer conditionat si care […]