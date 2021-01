Stiri pe aceeasi tema

- Actualizare zilnica – evidența persoanelor vaccinate impotriva COVID-19Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti se vor redeschide la 30% din capacitate, incepand de luni, ora 0,00, urmare a unei decizii adoptate, vineri, de Comitetul Municipiului…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat ca, incepand din 25 ianuarie, ora 0:00, in București se deschid restaurantele și cafenelele la 30% din capacitate, intre orele 6 - 21. De asemenea, teatrele și cinematografele vor permite accesul publicului in limita a 30 la suta din sala de spectacol.…

- Restaurantele, teatrele, cinematografele și salile de jocuri vor fi redeschise incepand de luni in Capitala. Astfel, in ședința CMBSU s-a decis intrarea in vigoare a relaxarii restricțiilor incepand abia de luni, pentru a nu se produce haos in acest sfarșit de saptamana.De la inceputul saptamanii viitoare…

- In capitala vor fi relaxate mai multe masuri restrictive Protest organizat in centrul vechi de catre patronatele din HoReCa, fata de modul in care autoritatile combat pandemia. Arhiva foto: Agerpres. Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat vineri ca în cadrul Comitetului Municipiului…

- Incepand de luni vor fi relaxate mai multe masuri restrictive, respectiv restaurantele, barurile si cafenelele vor functiona in intervalul 06.00-21, la o capacitate de 30%, iar saline de spectacole, teatre si cinematografe vor functiona la o capacitate de 30%, anunta Traian Berbeceanu. Decizia vine…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat, vineri, dupa o ședinnța a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) la care a participat și șeful DSU Raed Arafat, ca este a treia zi la rand cand incidenta infectarii cu COVID-19 in Capitala s-a situat sub 3 la mia de…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat ca daca rata de infectari in București ramane sub 3 la mia de locuitori, restaurantele, barurile, cinematrografele, teatrele și salile de jocuri de noroc se vor deschide sambata. Traian Berbeceanu a explicat ca rata de infectari, care miercuri a coborat…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, și Nicușor Dan, primarul general, au anunțat, la finalul ședinței Comitetului de Urgența ca restricțiile instituite deja in București vor fi in vigoare și in urmatoarele doua saptamani. Din cauza menținerii la peste 3 la mie a ratei de infectare in Capitala, școlile…