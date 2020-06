Stiri pe aceeasi tema

- Compania naționala Tarom a pregatit reluarea urmatoarelor curse regulate. De miercuri, 17 iunie, va incepe sa zboare din nou spre Frankfurt. Pentru inceput vor fi operate doar doua curse saptamanal, urmand ca frecvența sa creasca dupa 30 iunie. Din 19 iunie vor fi reluate zborurile spre Munchen și Viena.…

- Monica Tatoiu se afla in Franța de mai bine de trei luni si trebuia sa se intoarca in Romania pe 15 iunie, alaturi de sotul sau, insa a fost oprita de autoritatile franceze in aeroport. „Trebuia sa fac check-in-ul pentru zborul din Paris spre București, dar Romania a trecut Franța in zona…

- Randamentul investitiilor in proprietati rezidentiale noi din Bucuresti este intre 5% si 7%, fiind printre cele mai profitabile de pe pietele imobiliare din Europa Centrala si de Est (ECE), arata o analiza data luni publicitatii de o companie de profil. "Comparativ cu pietele din Europa Centrala si…

- Primul tren internațional va pleca din București spre Budapesta la 1 iulie. CFR negociaza reluarea traficului feroviar și spre Austria, Bulgaria și R.Moldova Trenurile internationale de lung parcurs intre Romania si Ungaria ar putea sa reintre in circulatie la 1 iulie, CFR Calatori aflandu-se in discutii…

- Am primit pe adresa redacției un material din partea Academicianului Marius Porumb, un material dedicat comemorarii a patru decenii de la plecarea in veșnicie a renumitului sculptor Gheza Vida. Anul acesta, la 11 mai, se implinesc patru decenii de cand maestrul Gheza Vida, unul dintre cei mai importanți…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza cinci noi zboruri, din Romania, Ungaria, Polonia si Bulgaria spre Abu Dhabi, cu conditia reluarii activitatilor de aviatie in aceste tari, conform unui comunicat remis, duminica, stiripesurse.ro Zborurile vor conecta capitala Emiratelor Arabe Unite cu Budapesta…

- Cu o istorie ce incepe din secolul al XIII-lea, orașul Brașov și-a caștigat un renume fara egal in zona Sud-Estului Europei datorita așezarii sale, vieții culturale și artistice, dar și arhitecturii impresionante, ce imbina trasaturi specifice mai multor stiluri, care și-au pus amprenta in timp asupra…

- La initiativa diplomatului Nicolae Titulescu, in timpul Conferintei de la Trianon - la 23 aprilie 1920 - a luat fiinta Prima Companie de Navigatie Aeriana Internationala Transcontinentala din LUME pentru pasageri, posta si marfuri, COMPANIA FRANCO - ROMANA‚ DE NAVIGATIE AERIANA‚ - CFRNA, inscriindu-se…