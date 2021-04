Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

- Popesti-Leordeni va iesi din carantina de vineri, de la 22,00, iar Domnesti, Voluntari si Pantelimon de sambata, de la aceeasi ora, potrivit Prefecturii Ilfov. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat, vineri, hotarari de incetare a masurii de carantina zonala pentru…

- Un polițist de la Secția 9 din Capitala a fost atacat cu un cuțit și ranit de un barbat, chiar in fața sediului Poliției. Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, cand un barbat de 28 de ani, din județul Ilfov, a intrat in curtea Secției 9 Poliție. El l-a atacat cu […] The post Polițist,…

- Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipului București a decis sambata mai multe masuri restrictive in Capitala. Potrivit prefectului Capitalei Alin Stoica, rata de incidența calculata la 14 zile este de 6,88 la mia de locuitori. Prin urmare, Comitetul a dispus pentru București urmatoarele masuri…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența va fi convocat vineri dimineața, iar noile restricții care țin de București vor intra in vigoare de vineri seara, a anunțat prefectul Alin Stoica, joi seara. Restricțiile vizeaza reducerea programului agenților economici, scurtarea timpului pana la care…

- Potrivit datelor facute publice de DSP, in aceasta dimineața, Capitala a ajuns la o rata de infectare de 6.22 la mie. Conform prevederilor legale in vigoare, orașele care au o rata de infectare mai mare de 6 la mie sunt obligate sa intre in carantina. Autoritațile discuta la aceasta ora și au in vedere…

- Alte patru localitati din judetul Ilfov – Domnesti, Jilava, Pantelimon si Voluntari – ar urma sa intre in carantina zonala pentru o perioada de 14 zile. Numarul total al localitaților din jurul Bucureștiului in care se aplica aceasta masura va ajunge, astfel, la 14. Prefectul judetului Ilfov, Daniel…

