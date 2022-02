Stiri pe aceeasi tema

- Valori mult peste limita admisa au fost inregistrate și pentru PM 10, respectiv cu 400%.Zonele cele mai afectate de poluare au fost Ferentari, Pantelimon și Șoseaua Giurgiului. Ministerul Mediului nu a explicat deocamdata ce a produs poluarea.„Daca ne-am fi uitat la prima ora vedeam pacla cenușiu inchis.…

- Rețelele care masoara calitatea aerului din București au inregistrat, miercuri dimineața, depașiri de aproape 700% pentru PM 2,5, cel mai periculos indice de poluare in marile orașe, relateaza hotnews.ro și digi24.ro . Valori mult peste limita admisa au fost inregistrate și pentru PM 10, respectiv cu…

- Deseuri textile identificate saptamana trecuta, in timpul unei perchezitii a Garzii de Coasta, in Frumusani, au fost descoperite, joi, 3 februarie, la un service auto din aceeasi localitate, in timpul unui control defasurat de Garda de Mediu si de Jandarmeria Calarasi.

- Vremea se incalzește in Capitala, unde vor fi maxime de 8-9 grade, in luna ianuarie. Temperaturile cresc neobișnuit de mult pentru aceasta perioada, astfel incat bucureștenii vor avea motive de bucurie. Cerul va fi senin și soarele va straluci in București, unde valorile maxime termice vor ajunge și…

- Numarul angajaților din București a crescut in pandemie, la fel ca și salariul mediu net. Salariații din Capitala erau, la finalul lunii octombrie 2021, in numar de 1.054.046, comparativ cu 1.034.265 persoane, in perioada similara din 2020, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistica.…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2021, la 1,05 milioane de persoane, in ușoara creștere fața de perioada similara din 2020. Castigul salarial mediu brut, in București, era la finele lunii octombrie 2021, de 7.534 lei (6.955 lei in octombrie 2020), iar cel net de 4.612…

- Cerul se va innora treptat in toata tara, incepand dinspre vest, si va ploua in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Banatului, Crisanei, Maramuresului, Transilvaniei si izolat in Moldova. La munte, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi si precipitatii sub forma de lapovita…

- Audierea ministrului propus pentru mediu, Tanczos Barna (UDMR), a avut parte și de o prezența-surpriza: fostul șef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, membru USR. Deși USR s-a poziționat categoric in opoziție fața de noul guvern PSD-PNL-UDMR, Berceanu a ținut sa-și arate susținerea fața de Tanczos…