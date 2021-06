Capitala nu scapă de ploi. Va ploua torențial, iar temperaturile vor ajunge la 10 grade Meteorologii au actualizat, duminica, prognoza speciala emisa pentru Bucuresti, unde pana miercuri va ploua torențial, iar vremea va fi racoroasa. Marți dimineața, temperaturile vor scadea pana la 10 grade Celsius. Duminica, cerul va fi variabil in prima parte a zilei, apoi instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata și se va manifesta prin innorari și perioade […] The post Capitala nu scapa de ploi. Va ploua torențial, iar temperaturile vor ajunge la 10 grade appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Meteorologii anunta, in prognoza speciala pentru Capitala, ca in a doua parte a zilei de duminica, 13 iunie, vor fi ploi torentiale, descarcari electrice si posibil grindina. Ploile vor continua si in urmatoarele doua zile, iar temperaturile maxime nu vor depasi 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil…

- Meteorologii au actualizat, duminica, prognoza speciala emisa pentru Bucuresti, unde pana miercuri va ploua torențial, iar vremea va fi racoroasa. Marți dimineața, temperaturile vor scadea pana la 10 grade Celsius.

- Bucureștenii nu vor scapa de vremea urata. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ploile și vijeliile vor continua pana marți, iar temperaturile in acest weekend vor ajunge la 23-26 de grade. Meteorologii au emis sambata o prognoza speciala pentru București, pentru intervalul 12 iunie…

