- Sirenele anuntand raiduri aeriene se auzeau din nou la Kiev luni dupa-amiaza, dupa bombardamentul rusesc din cursul diminetii, soldat cu cel putin 11 morti si 64 de raniti si care a lasat fara curent electric patru regiuni ale Ucrainei, transmite Reuters și Agerpres . Primarul Kievului, Vitali Kliciko,…

- Mai multe explozii au avut loc luni dimineata in capitala ucraineana Kiev, precum si in orasele Lvov, Ternopil si Dnipro, dupa ce Moscova a acuzat Ucraina ca a orchestrat distrugerea podului care leaga Rusia si Peninsula Crimeea

- Intr-o postare pe pagina sa de Twitter, jurnalistul german de la Bild, Julian Ropcke, afirma faptul ca daca in urma referendumurilor și alipirea unor parți din Ucraina la Rusia, Kievul nu se retrage, Putin va distruge țara condusa de Zelenski. „Dupa referendumuri și alipirea unor parți din Ucraina la…

- Moscova susține ca Kievul a folosit tancuri T-72 abandonate in timp ce incearca sa avanseze in regiunea Lugansk, ocupata de Rusia, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului, relateaza HotNews.ro.Grupul de reflecție cu sediul in SUA adauga ca apelurile urgente ale reprezentanților ruși de a anexa imediat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca a lansat un atac cu rachete la Krivoi Rog, tintind barajul de la acumularea Karachunivske, "obiective care nu au nicio valoare militara, lovind de fapt sute de mii de cetateni de rand", aratand ca acesta " este un alt motiv pentru care Rusia…

- SUA estimeaza ca Rusia a parasit in mare parte zonele pe care le ocupase in regiunea Harkov (nord-est), iar multi soldati rusi, care se repliasera in fata inaintarii trupelor ucrainene, au trecut granita revenind in Rusia, a declarat luni un inalt oficial militar american,

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Ucraina afirma ca a recucerit peste 1.000 de kilometri patrați de teritoriu din sudul și estul țarii de la Rusia in ultima saptamana. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca peste 30 de așezari au fost eliberate in regiunea Harkov, scrie BBC. Vitaly Ganchev, oficial numit de forțele ruse in regiunea…