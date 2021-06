Stiri pe aceeasi tema

- Deși nu era pe ordinea de zi, planul de deratizare și dezinsecție a fost adoptat miercuri de Consiliul General al Municipiului București. Se va ocupa aceeași companie ca și in anii trecuți iar bugetul alocat va fi de 38 milioane lei. Programul Unitar de Acțiune, care stabilește numarul de tratamente…

- Gabriela Frea: ”Capitala s-a umplut de șobolani, urmeaza țanțarii, capușele și alte daunatoare, din „grija” primarului general și a celor doua partide, PNL și USR+. Iar asta inseamna boli pentru toți, copii și adulți! Nici astazi, și suntem aproape la jumatatea anului, nu a fost votat Programul Unitar…

- Bucureștenii nu vor scapa prea curand de capușele și țanțarii care au inceput sa-și faca simțita prezența in parcuri, dupa ce contractul de deratizare a municipiului București a fost respins in comisiile de specialitate. „Majoritatea toxica a USR – PNL – PMP ghidonata de impostorul Nicușor Dan a dat…

- Ce tip de București vrem? Mi-e clar ca alegem intre mai multe variante, toate dezastruoase. Vrem un București exclusivist, cu chirii mari, interzis sarantocilor, care sa produca rente și ceva distracție? Sau poate o rezervație poluata pentru sarantoci, presarata cu zone de lux sau cu lumea buna retrasa…

- Sezonul estival a venit la pachet cu o invazie a capușelor. Intr-o singura zi, la spitalele din capitala, zeci de copii s-au prezentat cu mușcaturi de capușa. Capușele sunt extrem de active in lunile mai-iulie. Riscul este crescut in zonele impadurite și pe pajiștile din preajma padurilor. Acestea mai…

- Un maraton de vaccinare incepe, marti, in centre ale Ministerului Apararii din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara, unde oamenii se pot prezenta fara programare, pentru a li se administra vaccin anti-COVID. Aceasta campanie se desfasoara 24/24 de ore, pana in 11 mai. Totodata,…

- CNAIR a receptionat, in martie 2021, primele mașini multifuncționale Unimog U423. Contractul incheiat de companie cu CTE Solution – Utilaje Specializat SRL prevede livrarea a 135 de mașini multifuncționale cu echipamente in decursul a 3 ani, respectiv 45 pe an. Primele 10 utilaje livrate CNAIR in cadrul…

- Șeful DSU Raed Arafat a anunțat care vor fi orașele in care vor fi folosite unitați mobile de terapie intensiva. In orașele București, Iași și Piatra Neamț vor exista unitați mobile de terapie intensiva. „Unitațile mobile de terapie intensiva mobila continua a fi folosite pentru suplimentarea capacitații…