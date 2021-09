Stiri pe aceeasi tema

- Județul Ilfov este al doilea oraș din Romania care intra in scenariul galben, asta dupa ce numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut vertiginos. Din cauza ratei de incidența ridicate din ultima perioada, oficialii spun ca și Capitala ar putea intra in același scenariu, chiar de maine.

- Este oficial, Cluj-Napoca trece in scenariul galben incepand de vineri. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj decide, joi, care sunt restricțiile aplicate in acest scenariu. Surse din cadrul CJSU au precizat, pentru ZIARUL CLUJEAN, ca joi urmeaza sa fie emisa o Hotarare cu restricțiile…

- Dej a ajuns la o rata de infectare COVID-19 de 2,01 la mia de locuitori si, daca aceasta nu va scadea sub doi la mie, municipiul va intra curand in scenariul galben, care presupune o serie de restrictii pentru populatie. Conform Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, azi, 16 septembrie, in municipiul…

- Potrivit noilor date transmise de Direcția de Sanatate Publica a județului Cluj, municipiul Dej a inregistrat o creștere constanta a cazurilor nou confirmate cu infecția cu noul tip de coronavirus. In urma cu o saptamana, incidența in municipiul Dej era de 0,99 de cazuri la mia de locuitori, pentru…

- Orasul Solca din judetul Suceava intra in scenariul rosu Foto: Arhiva/ MApN. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Tot mai multe localitati din tara reînaspresc restrictiile din cauza înmultirii cazurilor de coronavirus. Este si cazul orasului Solca, din judetul…

- "Deja au fost suplimentate paturile de terapie intensiva. Deja Babes a cerut si a primit aviz de la Directia de Sanatate Publica pentru suplimentare. Mai mult, Spitalul Universitar de Urgenta a pus la dispozitie aproximativ 250 de paturi pentru pacienti COVID, din care 28 de paturi pentru terapie intensiva…

- De la Cod verde am trecut din nou la Cod galben. Comisia Extraordinara de Sanatate Publica a municipiului Chișinau a emis o noua hotarare in contextul creșterii numarului de infectari cu noul virus, dar și a depistarii tulpinii Delta in țara noastra.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de averse, valabila in Municipiul Bucuresti, in ora urmatoare, potrivit agerpres.ro. Conform prognozei de specialitate, pana la ora 19:00, in Capitala vor fi averse de ploaie ce vor cumula…