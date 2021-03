Capitala, în topul infectărilor de COVID. 5 județe cu peste 300 de cazuri noi, alte 15 - cu peste 100 Cel mai mare numar de cazuri noi s-a inregistrat, in continuare, in Capitala. Vorbim, de fapt, despre 1.286 de cazuri in doar 24 de ore, in scadere in raport cu ziua de ieri, cand s-au inregistrat 2.171 de cazuri, cifre ce au reprezentat, totodata, un record.Pe locurile urmatoare se situeaza județul Cluj - 353 de cazuri, Timiș - 346, Brașov - 331, Ilfov - 308 și Constanța 300. Alte 15 județe au raportat peste 100 de cazuri noi de ieri și pana astazi.Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos.Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor comunicate de autoritați, sunt 11 județe și Capitala in scenariul roșu, ceea ce presupune un grad de infectare mai mare de 3/mie. Patru județe se afla in intervalul de infectare 4-5/mie, Clujul fiind foarte aproape de a depași acest prag. JudețIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba3,412.Arad3,003.Argeș1,924.Bacau1,795.Bihor2,646.Bistrița-Nasaud1,947.Botoșani1,628.Brașov4,889.Braila2,3710.Buzau1,1911.Caraș-Severin1,6112.Calarași1,9813.Cluj5,2514.Constanța3,7215.Covasna1,7216.Dambovița2,5617.Dolj2,7418.Galați2,4219.Giurgiu3,1420.Gorj2,3621.Harghita1,0922.Hunedoara4,2823.Ialomița2,0024.Iași2,2225.Ilfov7,8626.Maramureș2,1927.Mehedinți1,9328.Mureș1,8129.Neamț2,0030.Olt1,6131.Prahova1,7032.Satu…

- Potrivit datelor comunicate de autoritați, sunt 11 județe și Capitala in scenariul roșu, ceea ce presupune un grad de infectare mai mare de 3/mie. Patru județe se afla in intervalul de infectare 4-5/mie, Clujul fiind foarte aproape de a depași acest prag. JudețIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba3,412.Arad3,003.Argeș1,924.Bacau1,795.Bihor2,646.Bistrița-Nasaud1,947.Botoșani1,628.Brașov4,889.Braila2,3710.Buzau1,1911.Caraș-Severin1,6112.Calarași1,9813.Cluj5,2514.Constanța3,7215.Covasna1,7216.Dambovița2,5617.Dolj2,7418.Galați2,4219.Giurgiu3,1420.Gorj2,3621.Harghita1,0922.Hunedoara4,2823.Ialomița2,0024.Iași2,2225.Ilfov7,8626.Maramureș2,1927.Mehedinți1,9328.Mureș1,8129.Neamț2,0030.Olt1,6131.Prahova1,7032.Satu…

- Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 913.143 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), potrivit Grupului de Comunicare Strategica. 819.799 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- In prezent, țara noastra a ajuns la 862.681 cazuri de persoane infectate cu noul COVID–19 și 21.565. Totodata, 787.392 de pacienți au fost declarați vindecați.Cele mai multe cazuri noi, 531, se inregistreaza in continuare in Capitala. 254 - Ilfov, 202 - Timiș, 164 - Constanța, 147 - Cluj, 146 - Brașov,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 862.681 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 787.392 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba16573992,712.Arad184251262,203.Argeș21947651,204.Bacau21315951,215.Bihor22572981,926.Bistrița-Nasaud9271541,367.Botoșani11566541,328.Brașov346542213,529.Braila10361731,5410.Buzau9951450,8111.Caraș-Severin8735231,1612.Calarași7977261,0913.Cluj431532753,4514.Constanța342102292,6415.Covasna622091,0116.Dambovița188441141,9617.Dolj210341321,8118.Galați21523991,6119.Giurgiu8481412,1420.Gorj7675552,1321.Harghita6510200,7822.Hunedoara171491733,0523.Ialomița8592161,2124.Iași353021331,5625.Ilfov336602324,0526.Maramureș18151732,2827.Mehedinți6429341,3028.Mureș18669321,1529.Neamț14954741,5830.Olt11951531,2031.Prahova281501021,0032.Satu…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 24 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 731.049 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Pana astazi, 15.596 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!' In intervalul 29.12.2020 (10:00) – 30.12.2020 (10:00) au fost raportate 127 de decese (71 barbați și 56 femei),…