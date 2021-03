Capitala în scenariul roșu. Restricțiile care intră în vigoare din această noapte Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat noi masuri restrictive, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie. In ședința CMBSU de azi s-au stabilit masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Masurile adoptate de CMSUB: – Interzicerea activitații in restaurantele și cafenelele din interiorul hotelurilor, cu excepția celor cazați. – Școala online pentru invațamantul preșcolar și primar. – Interzicerea activitații in restaurantele și cafenelele din interiorul cladirilor. – Interzicerea activitații in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se reuneste, duminica, pentru a adopta masuri, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie. Autoritatile vor decide care sunt masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Cel mai probabil,…

- Deoarece incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat noi masuri restrictive. In ședința CMBSU s-au stabilit masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Masurile adoptate de…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența din București a decis noile restricții care vor fi active in Capitala, o data cu revenirea in scenariul roșu. Restricțiile intra in vigoare din 8 martie, ora 00.00. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca…

- Sedinta CMBSU este programata pentru ora 09.00. Autoritatile vor decide care sunt masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Cel mai probabil, avand in vedere Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta, se vor impune din nou restrictii pentru majoritatea…

- Dupa ce in Capitala rata de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 3 la mia de locuitori, Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) a ridicat de luni unele restrictii impuse de pandemia COVID-19 pe teritoriul municipiului Bucuresti.

- Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti se vor redeschide la 30% din capacitate, incepand de luni, ora 0,00, urmare a unei decizii adoptate de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. Astfel, s-a dispus reluarea activitatii…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) a decis vineri ridicarea partiala a restrcitiilor impuse de pandemia COVID-19 pe teritoriul municipiului Bucuresti. Restrictiile vor fi ridicate, insa, incepand de luni, nu de sambata cum se vehicula.

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat ca daca rata de infectari in București ramane sub 3 la mia de locuitori, restaurantele, barurile, cinematrografele, teatrele și salile de jocuri de noroc se vor deschide sambata. Traian Berbeceanu a explicat ca rata de infectari, care miercuri a coborat…