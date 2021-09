Capitala în care contestatari ai certificatului sanitar s-au bătut cu polițiștii (VIDEO) O manifestatie fața de certificatul sanitar a reunit aproape o mie de persoane joi, la Berna, capitala Elvetiei. Protestul a degenerat in violențe intre politisti si participanti, dupa cum relateaza AFP. “Au avut loc altercatii in cursul marsului. Au fost aprinse dispozitive pirotehnice si au fost aruncate obiecte in directia fortelor de interventie. A trebuit sa folosim gloante de cauciuc”, a indicat intr-un mesaj pe Twitter politia cantonala din Berna. Saptamana trecuta, de asemenea la Berna, mai multi manifestanti au incercat sa treaca peste gardul instalat pentru a proteja Palatul Federal,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proteste violente in Elveția dupa introducerea certificatului verde. Aproximativ 1 000 de oameni au ieșit in strada la Berna. Manifestația s-a soldat cu imbranceli intre politisti si participanti. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc.

- O manifestatie neautorizata impotriva restrictiilor anti-COVID-19 care a reunit aproape o mie de persoane joi seara la Berna, capitala Elvetiei, s-a soldat cu altercatii intre politisti si participanti, noteaza AFP preluat de agerpres. "Au avut loc altercatii in cursul marsului. Au fost aprinse dispozitive…

- Aproape 1.000 de oameni au ieșit in strada in Berna, la o manifestație impotriva restricțiilor impuse de pandemie. Protestul nu a fost unul autorizat.In timpul marșului, au avut loc și altercații. Mai mulți protestatari au aprins dispozitive pirotehnice și au fost violenți cu forțele de ordine.Poliția…

- O manifestatie neautorizata împotriva restrictiilor anti-COVID-19 care a reunit aproape o mie de persoane joi seara la Berna, capitala Elvetiei, s-a soldat cu altercatii între politisti si participanti, noteaza AFP și Agerpres. "Au avut loc altercatii în cursul marsului.…

- Doi din cei sase palestinieni care au evadat dintr-o inchisoare israeliana la inceputul acestei saptamani au fost capturati vineri seara in nordul Israelului, a informat politia intr-un comunicat, noteaza agentia France Presse. "Politistii din zona de nord au capturat cu putin timp in…

- Doi din cei sase palestinieni care au evadat dintr-o inchisoare israeliana la inceputul acestei saptamani au fost capturati vineri seara in nordul Israelului, a informat politia intr-un comunicat, noteaza agentia France Presse. "Politistii din zona de nord au capturat cu putin timp in urma…

- Un incident in desfașurare are loc in acest moment in București, pe cheiul raului Dambovița, unde o persoana a fost gasita inecata. Poliția se afla la fața locului. Circulația in zona se desfașoara cu dificultate, fiind blocata pe o banda. Polițiștii incearca sa identifice cauzele incidentului și persoana…

- Sase persoane au fost ucise joi seara intr-un incident armat petrecut in orasul Plymouth din sud-vestul Angliei, pe care ministrul de interne britanic l-a calificat drept „socant”. Potrivit Reuters, doua femei si trei barbati, inclusiv suspectul, au murit din cauza ranilor prin impuscare la locul incidentului,…