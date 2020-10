Capitala Franței impune noi restricții pe fondul creșterii numărului de îmbolnăviri Prefectul poliției pariziene anunța noi restricții și reguli stricte pe fondul creșterii numarului de cazuri de coronavirus. Incepand de marți, barurile din Paris și din zona metropolitana vor fi inchise pentru doua saptamani. Pe dea alta parte, restaurantele vor ramane deschise cu condiția ca normele sanitare sa fie respectate. In ceea ce privește magazinele și marile centre comerciale, acestea vor trebui sa impuna un prag al numarului de persoane. Numarul de clienți va fi stabilit in funcție de marimea magazinului.Targurile și “centrele de expoziții se vor inchide de asemenea, ceea ce inseamna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Restaurante si cafenele din 16 localitati din judetul Hunedoara, unde a crescut numarul de cazuri de COVID – 19, se vor inchide sau vor ramane inchise, incepand de marti, 6 octombrie, potrivit unei Hotarari a Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), citata de News.ro.

- Barurile vor fi inchise incepand cu marți in Paris și in zona metropolitana pentru doua saptamani, a declarat luni prefectul poliției pariziene, care a anunțat o serie de noi restricții pentru a face fața avansului epidemiei de Covid-19, scrie AFP. Restaurantele vor ramane deschise in "orarul obișnuit"…

- Noi restrictii sunt introduse in Italia pe fondul epidemiei. Saptamana viitoare, Parlamentul va dezbate propunerea premierului italian de a prelungi starea de urgenta, relateaza Mediafax.Pe fondul cresterii numarului de infectati cu coronavirus care a depasit pragul de 2.500 in ultimele zile,…

- De astazi au intrat in vigoare noile restricții impuse de guvernul catalan care afecteaza și Barcelona. Aceleași masuri au fost incluse și in provincia Zaragoza din Aragon. In acest moment toate comunitațile autonome din Spania au raportat noi focare de coronavirus, care insumeaza in jur de 2000…

- Pentru coordonarea eficienta a intervențiilor privind cazurile de imbolnavire cu noul coronavirus SARS CoV-2 la nivelul județului Timiș, incepand de astazi, in dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș a intrat o unitate ... The post O unitate de terapie intensiva…

- Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a ordonat luni revenirea la anumite restrictii in contextul pandemiei de COVID-19, intre care inchiderea salilor de restaurant, a saloanelor de coafura si a lacasurilor de cult, relateaza AFP.California a fost primul stat care a impus…

- Hong Kong impune din nou restricții, ca urmare a creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel, din 15 iulie, saloanele și salile de fiteness vor fi inchise timp de șapte zile, iar restaurantele vor avea un program redus de funcționare, scrie Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Conform…

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus determina autoritațile sa ia primele restricții. Astfel, cluburile de noapte și discotecile din spațiile inchise vor fi inchise, iar evenimentele sportive nu se vor mai ține cu spectatori.