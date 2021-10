Autoritațile au inclus in estimarea consumului de energie electrica din aceasta iarna o creștere importanta in București. Și asta deoarece Guvernul se așteapta la probleme majore in rețeaua de termoficare din Capitala. Totodata, schimbarile din regulamentele europene vor face extrem de dificila acoperirea cererii de energie electrica la nivel național. Guvernul a preconizat deja, pentru […] The post Capitala, fara caldura. Guvernul ia in calcul o creștere a consumului de curent first appeared on Ziarul National .