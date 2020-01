Capitala europeană care plantează pomi și arbuști fructiferi în oraș, pentru ca cetățenii să mănânce gratis fructe proaspete Capitala europeana care planteaza pomi și arbuști fructiferi in oraș, pentru ca cetațenii sa manance gratis fructe proaspete Locuitorii din Copenhaga vor putea, in scurt timp, sa culeaga fructe proaspete de pe marginea strazii sau din parcurile orașului. Autoritațile din capitala daneză au decis să planteze arbuști și pomi fructiferi în parcuri, cimitire, locuri de joacă pentru copii sau în jurul terenurilor sportive, astfel încât cetățenii orașului să le poată culege și consuma pe gratis. Decizia luată… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

