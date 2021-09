Capitala, de azi, în scenariul roșu. Incidența cazurilor Covid a ajuns la 3,3 la mie Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența al Municipiului București se va intruni […] The post Capitala, de azi, in scenariul roșu. Incidența cazurilor Covid a ajuns la 3,3 la mie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

