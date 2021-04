Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste se desfașoara luni seara in Capitala și mai multe orașe din țara, impotriva restricțiilor impuse de autoritați din cauza creșterii ratei de infectare cu COVID. Sunt cateva mii de persoane in Piața Victoriei din București, la fel la Botoșani sau Sibiu, la Giurgiu, la Constanța și Timișoara…

- Proteste fata de noile restrictii impuse de autoritati au loc la aceasta ora in Bucuresti si alte orașe. In Bucuresti, un tanar a fost luat pe sus de jandarmi pentru ca nu purta masca. Zeci de...

- Mai mulți polițiști de la Secția 16 din Capitala sunt audiați la Parchetul Capitalei intr-un dosar cu acuzații de purtare abuziva, relateaza Digi24. Procurorii au descins la secție in aceasta dimineața. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita de fanii de la meci, dupa o declarație…

- Doi barbati din Capitala au fost prinsi la furat intr-un magazin din Sectorul 6 si batuti cu bestialitate de catre agentii de paza. Incidentul a avut loc in luna ianuarie, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au ajuns si pe mana Politiei.

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, nu poate ramane indiferenta in urma veștii care anunța taierea finanțarii a patru spitale din sectorul 1 al Capitalei. In urma deciziei luata de CLotilde Armand, milioane de romani s-ar putea afla in imposibilitatea de a urma un tratament sau de a…

- Trafic ingreunat in sectorul Riscani din Capitala, in urma unui accident rutier. Impactul a avut loc in jurul orei 8:00, la intersectia stazilor Kiev si Tudor Vladimirescu.Imaginile au fost postate de mai multi martori oculari pe Facebook.

- Senatoarea Gabriela Firea continua schimbul de replici de la distanta cu primarul Nicusor Dan, pe tema eliminarii autobuzelor scolare pentru cateva scoli din Capitala. Firea afirma ca pentru actualul primar al Capitalei orice este pentru oameni este "populism". "Frigusor Ban imi raspunde :…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, se afla vineri la Institutul "Matei Bals" din Capitala, unde in cursul diminetii a izbucnit un incendiu la parterul unui corp de cladire. "Pacientii sunt evaluati. Pana acum au fost transferati la "Victor Babes" patru pacienti. Dupa informatiile mele, cu siguranta…