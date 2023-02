Momentul s-a produs: Timișoara este de ieri Capitala Culturala Europeana 2023. Deschiderea de vineri a fost precedata de rauri intregi de polemici și discuții aprinse, care mai de care mai fanteziste. Daca in trecut tot romanul a devenit expert in fotbal, politica sau pandemie, de ceva timp am devenit experți și-n cultura. Ne dam cu […] Articolul Capitala Bucuriei Europene Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .