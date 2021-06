Capitală blestemată! INCENDIU URIAȘ la un centru de colectare a deșeurilor. În interior sunt butelii Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a deșeurilor din București, in sectorul 6 al Capitalei. Flacarile au izbucnit la o locație situata pe strada Barsanesti, conform ISU București. “Ard containere cu deseuri, cu extindere la alt corp de cladire, pe o suprafata de 500 mp. Actioneaza 13 autospeciale de stingere, 2 autoscari, SMURD. Nu sunt persoane ranite. Se actioneaza din exterior, pe laturile cladirii. In interior se gasesc butelii si alte recipiente sub presiune, motiv pentru care se actioneaza cu prudenta din exterior.”, anunța pompierii. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

