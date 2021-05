Bucuresti are cea mai buna rata de vaccinare depașind 30%. Capitala a trecut pe primul loc fiind urmata de judetele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu, Constanta, toate cu o rata de vaccinare peste media nationala, a anuntat, marti, coordonatorul campaniei, medicul Valeriu Gheorghita. “Am facut o evaluare a ratei de acoperire vaccinala la nivel judetelor. Municipiul […] The post Capitala bate toata țara la vaccinare. Clujul vine tare din urma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .