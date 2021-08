Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Australiei intra in carantina pentru șapte zile dupa descoperirea unui singur caz de Covid-19. Este pentru prima data de la inceputul pandemiei cand in Canberra este instituita aceasta masura, iar de vina pare sa fie varianta Delta a coronavirusului, care a dat peste cap strategia „Zero COVID”…

- Autoritațile din Noua Zeelanda au anunțat joi ca vor sa permita intrarea in țara fara obligativitatea carantinei calatorilor vaccinați din țarile cu risc scazut la inceputul anului 2022, informeaza Hotnews . Masura este parte a unei redeschideri graduale a frontierelor țarii, noteaza sursa citata. Noua…

- Autoritatile au luat in seama, se pare, dorinta romanilor ca restrictiile sa se relaxeze si mai mult si au ignorat, de fapt, recomandarile specialistilor, care avertizeaza ca, in acest ritm, varianta Delta a Covid-ului va produce mari ravagii in tara noastra. Iata care sunt cele preconizate de la 1…

- Mii de persoane au manifestat in Franta, miercuri, impotriva masurilor sanitare anuntate recent de presedintele Emmanuel Macron. Potrivit Europe 1 , protestele s-au desfașurat in marile orase ale Hexagonului, chiar de ziua nationala. Manifestanții s-au mobilizat in numele “libertatii”, scandand “impotriva…

- Varianta Delta a Covid-19 care se raspandește cu rapiditate in Marea Britanie este privita cu ingrijorare de mai multe state, care au impus sau se gandesc sa ia masuri contra cetațenilor britanici care calatoresc. Portugalia impune carantina pentru 14 zile britanicilor care nu pot dovedi schema completa…

- Autoritațile au publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri – verde, galben și roșu. Persoanele care au trecut prin infecția cu COVID-19 sunt din nou scutite de carantina, daca vin din zona galbena sau roșie. In hotararea de Guvern publicata astazi se precizeaza ca scutirea de carantina…